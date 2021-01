Frosinone-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Frosinone-Spal sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono tornare alla vittoria per restare incollati alle posizioni di vertice, mentre i ferraresi, dopo due sconfitte consecutive, hanno bisogno di rialzare la testa anche per evitare il sorpasso dei ciociari. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 di lunedì 4 gennaio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match della diciassettesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono tornare alla vittoria per restare incollati alle posizioni di vertice, mentre i ferraresi, dopo due sconfitte consecutive, hanno bisogno di rialzare la testa anche per evitare il sorpasso dei ciociari. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00 di lunedì 4 gennaio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

