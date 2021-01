Fabio Aru | “Felice come non mai” Il Cavaliere torna a sorridere nel ciclocross | l’operazione recupero procede

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021)Aru ha fatto il suo esordio con la maglia della Qhubeka-Assos, squadra per cui è tesserato ufficialmente dal 1° gennaio 2021. Ildei Quattro Mori si è ben distinto tra il fango e la neve del Trofeo Città di Cremona, gara didi livello nazionale. Il sardo ha concluso con un bel sesto posto, stringendo tantissimo i denti e mostrando grandissima caparbietà su un terreno impervio e di difficile lettura per chi non è specialista di questa disciplina. Il 30enne ha fatto capire di essere sulla strada giusta per la sua rinascita sportiva dopo tre stagioni difficili e ora può guardare con fiducia all’inizio dell’annata agonistica su strada.Aru ha mostrato tutta la sua soddisfazione nelle storie del suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una serie di fotografie di questa giornata e poi ha ...