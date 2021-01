Covid: in Italia vaccinate poco più di 72 mila persone (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati sul Covid le vaccinazioni in Italia sono al momento 72.397. Al primo posto troviamo il Lazio con 16.366 vaccinazioni (35,7%), Piemonte con 9.478 (23,2%), Toscana 6.824 (24,4%) somministrazioni, Campania 6.671 (19,7%) e infine la Lombardia con 2.446 (3%). Questa prima fase della vaccinazione interessa soprattutto infermieri, medici, operatori sanitari e ospiti Rsa. Vaticano, da metà gennaio partono le vaccinazioni Nello Stato della Città del Vaticano a partire da metà gennaio partirà la campagna di vaccinazione. Lo comunica la direzione Sanità e igiene. Arriveranno dosi sufficienti a coprire il fabbisogno della Santa Sede e dello Stato della città del Vaticano, la priorità sarà data al personale sanitario e di pubblica sicurezza agli anziani e al personale a diretto contatto con il pubblico. Le dosi saranno somministrate ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo gli ultimi dati sulle vaccinazioni insono al momento 72.397. Al primo posto troviamo il Lazio con 16.366 vaccinazioni (35,7%), Piemonte con 9.478 (23,2%), Toscana 6.824 (24,4%) somministrazioni, Campania 6.671 (19,7%) e infine la Lombardia con 2.446 (3%). Questa prima fase della vaccinazione interessa soprattutto infermieri, medici, operatori sanitari e ospiti Rsa. Vaticano, da metà gennaio partono le vaccinazioni Nello Stato della Città del Vaticano a partire da metà gennaio partirà la campagna di vaccinazione. Lo comunica la direzione Sanità e igiene. Arriveranno dosi sufficienti a coprire il fabbisogno della Santa Sede e dello Stato della città del Vaticano, la priorità sarà data al personale sanitario e di pubblica sicurezza agli anziani e al personale a diretto contatto con il pubblico. Le dosi saranno somministrate ...

