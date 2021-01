Chi è? L’idolo delle ragazze degli anni 2000 che ha avuto una vita difficilissima (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi ha 39 anni e due figli: sta lentamente riconquistando una vita normale dopo anni di eccessi e di instabilità mentale ma è stata la principessa del pop degli anni 2000. Fin da bambina ha mostrato un enorme talento per il canto e per la danza, scoprendo fin dai primi anni dell’asilo la sua enorme vocazione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi ha 39e due figli: sta lentamente riconquistando unanormale dopodi eccessi e di instabilità mentale ma è stata la principessa del pop. Fin da bambina ha mostrato un enorme talento per il canto e per la danza, scoprendo fin dai primidell’asilo la sua enorme vocazione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ECamanzi : Vista l'equilibrata serie #Netflix su #SanPa Uomo forte, culto della personalità, ulteriore marginalizzazione di ch… - CrueltyFull : @emabignardi @SimoPillon Per una cosa o per l'altra. Io sono per la gente vera, quella che è stufa di stare a guard… - MandyFresco : @GiovaB95 Non dimentico comunque chi l'ha insultato e ora è un idolo, un conto era preferire quel crucco di merda c… - DaCurrely : @_marmu Ad un concerto (di chi non ve lo dico), blindatissimo in cui era impossibile far passare qualunque tipo di… - christi35368370 : @GiancarloDeRisi Veramente, notizia di oggi, chi ha fatto peggio di tutti è il vs. Idolo Putin....cmq l'Italia ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi L’idolo FOTO - La Roma organizza un incontro tra David e Dzeko Il Romanista