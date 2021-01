Atalanta Sassuolo | Probabili formazioni | Convocati | Precedenti e curiosità

(Di domenica 3 gennaio 2021), valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie A, si giocherà il 3 gennaio alle ore 15:00 nel Gewiss Stadium di Bergamo. Dirigerà l’incontro l’arbitro Fabio Maresca di… L'articoloproviene da Meteoweek.com.

elindepepy : ?????????? ?? ????? Atalanta ?? Sassuolo - infoitsport : Atalanta, la probabile formazione contro il Sassuolo - MasqueunjuegoOk : #SerieA ???? ?? ¡VUELVE EL CALCIO! ? Inter - Crotone ? ? Fiorentina - Bologna ? ? Parma - Torino ? ? Roma - Sampdori… - tahminkeyfi : Atalanta - Sassuolo - Damian87199414 : @matiswiecicki Atalanta - Sassuolo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

Vendere i big non utilizzati, comprare i sostituti, sfoltire le rose: le strategie di Milan, Inter, Roma, Sassuolo, Napoli, Juve, Atalanta e Lazio ...L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha parlato dello scarso minutaggio, in questo inizio di stagione, del nuovo ...