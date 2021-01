All’alba del Medioevo la peste di Giustiniano, dall’Egitto a Costantinopoli (Di domenica 3 gennaio 2021) È convenzione che l’Antichità finì grosso modo attorno al 500 dopo Cristo per diventare invece “Medioevo”. In termini politici, la nuova epoca si fa partire dal 476 dopo Cristo con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Il crollo demografico, la deurbanizzazione e il declino del potere centrale, come anche le invasioni barbariche, erano in corso da tempo. Se però la metà del millennio resta nella mente degli studiosi, è perché coincide con altri eventi e fenomeni che sembrano segnare una fine e un inizio sorprendentemente netti. Il perché di queste “coincidenze” è molto dibattuto. Le spiegazioni offerte tendono a portare acqua a tante diverse correnti ideologiche e religiose. Forse per trovare una causa “naturale e neutra”, l’attenzione degli storiografi è fissata da qualche decennio sulla “peste di Giustiniano”. Il morbo fu la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 3 gennaio 2021) È convenzione che l’Antichità finì grosso modo attorno al 500 dopo Cristo per diventare invece “”. In termini politici, la nuova epoca si fa partire dal 476 dopo Cristo con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Il crollo demografico, la deurbanizzazione e il declino del potere centrale, come anche le invasioni barbariche, erano in corso da tempo. Se però la metà del millennio resta nella mente degli studiosi, è perché coincide con altri eventi e fenomeni che sembrano segnare una fine e un inizio sorprendentemente netti. Il perché di queste “coincidenze” è molto dibattuto. Le spiegazioni offerte tendono a portare acqua a tante diverse correnti ideologiche e religiose. Forse per trovare una causa “naturale e neutra”, l’attenzione degli storiografi è fissata da qualche decennio sulla “di”. Il morbo fu la ...

