Algoritmo di Deliveroo bocciato dal Tribunale | esultano i riders

Il Tribunale di Bologna boccia l'Algoritmo di Deliveroo, i riders: "Svelata la menzogna". La società valuta il ricorso: "Nessun caso di discriminazione" "La sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, per l'accusa di condotta antisindacale dell'Algoritmo nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici portata dalla Cgil, e' un mattone importante verso la conquista di una…

