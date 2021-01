Ue-Cina | Lega | ' governo illustri in Parlamento contenuti accordo' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Il Partito comunista cinese -ricordano i deputati della- si trova ora a guidare unarafforzata dalla pandemia rispetto ai suoi principali competitor e questo preoccupa per gli asset strategici del nostro Paese, i quali vanno difesi a tutela degli interessi nazionali. Abbiamo assistito ad anni di braccio di ferro tra negoziatori Ue e UK, mentre ora si tenta di far passare di soppiatto questoUe-, usando -nell'approccio- evidentemente due pesi e due misure che sconcertano". "Non vorremmo -concludono gli esponenti del Carroccio- che l'Italia rimanesse schiacciata tra interessi corporativi di altri stati membri Ue e l'espansionismo cinese".