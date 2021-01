Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli Spurs di Jose Mourinho ospitano un Leeds United che nell’ultimo scorcio ha saputo accelerare il passo aprendo nuove prospettive alla sua stagione. La squadra di Marcelo Bielsa si sta confermando come una delle più divertenti per gli spettatori neutrali, come dimostrano i cinque gol segnati dalla squadra vincitrice in tre degli ultimi incontri ai InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 2 gennaio 2021) Gli Spurs di Jose Mourinho ospitano unUnited che nell’ultimo scorcio ha saputo accelerare il passo aprendo nuove prospettive alla sua stagione. La squadra di Marcelo Bielsa si sta confermando come una delle più divertenti per gli spettatori neutrali, come dimostrano i cinque gol segnati dalla squadra vincitrice in tre degli ultimi incontri ai InfoBetting: Scommesse Sportive e

underoverbets : RT @infobetting: Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Mou e il rinvio per Covid di Tottenham Fulham: 'Informati 4 ore prima, poco professionale': Alla vigilia della sfid… - MomentiCalcio : #PremierLeague, alle 18,30 il via alla 17’ giornata: spiccano #Chelsea-#City e #Tottenham-#Leeds - infobetting : Tottenham-Leeds (sabato 2 gennaio, ore 13:30): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Leeds Tottenham-Leeds, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente Calcio in TV oggi e stasera: Premier League, Liga e Bundesliga, la programmazione

Sabato 2 gennaio, le partite di calcio in TV. In attesa del ritorno in campo della Serie A previsto per domani, tanti i match in programma oggi sabato 2 gennaio per il calcio inte ...

Sport in tv oggi (sabato 2 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli sport invernali regaleranno grandi emozioni col Tour de Ski per quanto riguarda lo sci di fondo e con la Tournée dei Quattro Trampolin ...

Sabato 2 gennaio, le partite di calcio in TV. In attesa del ritorno in campo della Serie A previsto per domani, tanti i match in programma oggi sabato 2 gennaio per il calcio inte ...Oggi sabato 2 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli sport invernali regaleranno grandi emozioni col Tour de Ski per quanto riguarda lo sci di fondo e con la Tournée dei Quattro Trampolin ...