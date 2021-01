Lazio, Inzaghi sulla questione Caicedo: «Mai stato un problema» (Di sabato 2 gennaio 2021) Simone Inzaghi chiarisce la situazione di Felipe Caicedo e le voci sulla cessione dell’attaccante: ecco le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa di Felipe Caicedo e delle voci sulla cessione. ASCOLTA LE PAROLE DI Inzaghi SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24 Caicedo – «È uno di quelli con cui ho il rapporto migliore. Mai stato un problema, Caicedo aveva fatto tre giorni prima una grande partita contro il Napoli e pensavo che Muriqi potesse darci qualcosa in più contro il Milan. Per domani ha ottime possibilità di giocare così come le hanno Muriqi e Pereira». LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Simonechiarisce la situazione di Felipee le vocicessione dell’attaccante: ecco le parole del tecnico dellaSimoneha parlato in conferenza stampa di Felipee delle vocicessione. ASCOLTA LE PAROLE DISUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24– «È uno di quelli con cui ho il rapporto migliore. Maiunaveva fatto tre giorni prima una grande partita contro il Napoli e pensavo che Muriqi potesse darci qualcosa in più contro il Milan. Per domani ha ottime possibilità di giocare così come le hanno Muriqi e Pereira». LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

