Hamilton diventa Cavaliere del Regno Unito

(Di sabato 2 gennaio 2021) Lewispiglia tutto. Dopo il settimo mondiale di F1 e il conseguente record di vittorie in piste(95), adesso il pilota della Mer edes si cuce sul petto la coccarda del Cavalierato del. Si aggiunge, cosi, agli tre grandi rappresentanti di questo sport che sono stati insigniti di questo riconoscimento prima di lui: l’australiano Jack Brabahm nel 1978, Sterling Moss nel 2000 e lo scozzese Jackie Stewart nel 2001. Perché ha ottenuto il Cavalierato? Il pilota anglo-caraibico, 35 anni il prossimo 7 gennaio, è stato premiato, oltre che per i suoi indubbi meriti sportivi, anche per l’impegno nel sociale, in particolare nella battaglia contro il razzismo. Non si tratta però del primo riconoscimento del genere. Nel 2008, in occasione della conquista del primo titolo mondiale, venne nominato MBE, Member of ...