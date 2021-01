Ascolti TV 2020: Rai1 primeggia, Canale5 insegue. Rai3 cala in prime time, sale Rete4 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tv I bilanci di fine anno premiano la televisione. Non ci riferiamo però all’aspetto economico (visto che i ricavi pubblicitari sono scesi di 391 milioni nei primi dieci mesi), ma alla centralità che il piccolo schermo ha avuto nei dodici mesi – difficilissimi – appena trascorsi. I dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi (e aggiornati al 10 dicembre) dicono che nel 2020 le persone davanti alla tv in prima serata sono state, in media, 2,1 milioni in più. Ad andare bene sono state soprattutto Rai1 e Canale 5 ma anche le reti che più si sono occupate di informazione, genere particolarmente gettonato al tempo di emergenza sanitaria. Ascolti Tv 2020: reti Rai, Mediaset e La7 – giorno medio Nel giorno medio, Rai1 domina con il 16,39% di share, guadagnando 0,12 punti percentuali e posizionandosi davanti ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 gennaio 2021) Tv I bilanci di fine anno premiano la televisione. Non ci riferiamo però all’aspetto economico (visto che i ricavi pubblicitari sono scesi di 391 milioni nei primi dieci mesi), ma alla centralità che il piccolo schermo ha avuto nei dodici mesi – difficilissimi – appena trascorsi. I dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi (e aggiornati al 10 dicembre) dicono che nelle persone davanti alla tv in prima serata sono state, in media, 2,1 milioni in più. Ad andare bene sono state soprattuttoe Canale 5 ma anche le reti che più si sono occupate di informazione, genere particolarmente gettonato al tempo di emergenza sanitaria.Tv: reti Rai, Mediaset e La7 – giorno medio Nel giorno medio,domina con il 16,39% di share, guadagnando 0,12 punti percentuali e posizionandosi davanti ...

