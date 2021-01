ANDREA PARIS | VINCITORE TU SÌ QUE VALES A 12 anni ho visto morire un amico

(Di sabato 2 gennaio 2021)ospite oggi pomeriggio a Verissimo per un'intervista inedita in cui si racconterà sia nella carriera che nella vita privata: "Mia moglie Barbara e mia figlia Maddalena..."

zazoomblog : Chi è Andrea Paris vincitore di Tu sì que vales - #Andrea #Paris #vincitore #vales - CorriereCitta : Andrea Paris: chi è, anni, carriera, compagna, figli, Instagram, tutto sul vincitore di Tu Si Que Vales - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Direttamente da #TuSiQueVales, oggi a #Verissimo il vincitore dell'ultima edizione... Andrea Paris ?? - michelaeffe : RT @MediasetPlay: Direttamente da #TuSiQueVales, oggi a #Verissimo il vincitore dell'ultima edizione... Andrea Paris ?? - MediasetPlay : Direttamente da #TuSiQueVales, oggi a #Verissimo il vincitore dell'ultima edizione... Andrea Paris ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ANDREA PARIS

ViaggiNews.com

Andrea Paris ospite oggi pomeriggio a Verissimo per un'intervista inedita in cui si racconterà sia nella carriera che nella vita privata ...Andrea Paris a Tu si Que Vales, il campione di questa edizione ha trionfato senza non poche polemiche. Di cosa si tratta?