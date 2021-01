Tragedia in Tv | morti 8 concorrenti del reality show | è una maledizione

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ogni volta che si mettono in mare, rischiano la vita. Lasciano le coste americane, e si addentrano nel Mare di Bering, quel tratto dell'Oceano Pacifico racchiuso a est dall'Alaska e a ovest dalla Russia, un mare con condizioni climatiche estreme, onde spesso altissime, vento e gelo. Si avventurano in quelle acque nel freddo dell'autunno per pescare il king crab, il granchio reale, una leccornia richiesta in tutto il mondo. La loro vita sui pescherecci è diventata un appassionante programma televisivo, «The Deadliest Catch», seguitissimo sia negli Usa che in tanti altri Paesi. Tutti gli spettatori sanno che gli equipaggi della Cornelia Marie, del Maverick, del Saga rischiano la vita, e tuttavia da quando la serie ha debuttato nel canale Discovery, la morte ha colto numerosi membri della squadra non mentre erano al lavoro sul ponte spazzato dal vento e dalle onde, ma a casa, a ...