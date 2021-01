Terremoti in tempo reale, nuova scossa in Umbra, trema la terra in provincia di Perugia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una nuova scossa di terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 3,48 di oggi 1 gennaio 2021. L’epicentro gli studiosi lo hanno localizzato a una profondità di 10 chilometri dalla crosta terrestre e a due chilometri dalla città di Preci. L’evento sismico non ha provocato danni. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Visso, Norcia, Cascia e Sellano. Non è escluso che possano verificarsi nel corso della giornata ulteriori scosse sempre nella stessa zona. Leggi su baritalianews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unadi terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, si è verificato alle ore 3,48 di oggi 1 gennaio 2021. L’epicentro gli studiosi lo hanno localizzato a una profondità di 10 chilometri dalla crosta terrestre e a due chilometri dalla città di Preci. L’evento sismico non ha provocato danni. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Visso, Norcia, Cascia e Sellano. Non è escluso che possano verificarsi nel corso della giornata ulteriori scosse sempre nella stessa zona.

