Sai perché non dovresti mangiare la crosta del pane? Il rischio che nessuno sa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sai perché dovresti mangiare il pane con moderazione e, soprattutto, evitare la crosta? Ecco il pericolo che nessuno conosce. No, non è solo questione di peso forma e nemmeno di difficoltà di digestione: mangiare pane implica per la salute di tutti noi dei rischi ben più particolari e che, senza dubbio, molti di noi non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 1 gennaio 2021) Saiilcon moderazione e, soprattutto, evitare la? Ecco il pericolo checonosce. No, non è solo questione di peso forma e nemmeno di difficoltà di digestione:implica per la salute di tutti noi dei rischi ben più particolari e che, senza dubbio, molti di noi non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

dansemacabre_v : @OizaQueensday Sai che comunque nel 2010 (non so perché da me l’occupazione fu fatta nel 10 e non nel 12) mi ricord… - dyopamina : @supremapcy vero la penso anche io così, giusto perché vorrei evitare di andare a zonzo da asintomatica ?? non credo… - Alessan13775500 : RT @faber_samir: Stai aspettando un treno che ti porterà molto lontano. Sai dove speri che questo treno ti porti, ma non puoi averne la cer… - MariaCaiazza3 : @dmtzdmr Lupus in fabula. Non fidarti di Baris bay. Liberati delle tue madri, di Emine ecc ecc... sono persone che… - TemariBabe_ : @holdmypsp Fai la maniaca in realtà perché leggo i sottintesi lo sai? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Sai perché Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero