MotoGP, Rossi con la divisa Petronas: 'Non vedo l'ora di tornare in pista' (Di venerdì 1 gennaio 2021) Valentino Rossi scalda i motori. Il 41enne pesarese, nove volte campione del Mondo, è pronto a sfidare i rivali della MotoGP con la Yamaha Petronas, team nel quale approda dopo l'addio alla Yamaha ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Valentinoscalda i motori. Il 41enne pesarese, nove volte campione del Mondo, è pronto a sfidare i rivali dellacon la Yamaha, team nel quale approda dopo l'addio alla Yamaha ...

