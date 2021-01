LIVE Tournée 4 Trampolini 2021 | Garmisch in DIRETTA | Geiger soffre il vento | Kubacki in testa

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.56: Non un gran salto per il polacco Zniszczol che arriva a 125 metri per un punteggio di 108.2. Ilqui era favorevole 14.56: Ora Stefan Kraft (Austria)-Aleksander Zniszczol (Polonia) 14.54: Non un salto fantastico percheun momento sfavorevole di: 131 metri e 119.7 punti. La corsa allaè riaperta.si qualifica ma dovrà rimontare tante posizioni 14.53: Lackner riesce a fare bene nel finale e arriva a 126.5 metri per un punteggio di 114.7 punti, potrebbe starci il ripescaggio 14.52: Ora Karl(Germania)-Thomas Lackner (Austria) 14.51: Buon salto di Stoch che arriva a 135 metri, secondo con 131.5 punti. Se la giocherà con...