Folla per Capodanno a Wuhan, il video fa il giro del mondo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sta facendo il giro del mondo sui social il video del Capodanno a Wuhan , epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per festeggiare l'anno... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sta facendo ildelsui social ildel, epicentro della prima ondata del coronavirus. E che è riuscita a debellare completamente il Covid, tanto che per festeggiare l'anno...

SkyTG24 : Wuhan, folla in piazza per il Capodanno: le immagini fanno il giro del mondo - Rinaldi_euro : Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo-… - MediasetTgcom24 : Mentre l’Italia in zona rossa ha festeggiato tra divieti e limitazioni, in Cina è accaduto questo… - Sinclai91549135 : RT @Rinaldi_euro: Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo- https… - LaPiKkO : RT @Rinaldi_euro: Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo- https… -