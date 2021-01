Ficarra e Picone emozionano con il loro tweet di auguri (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’augurio su Twitter dei due conduttori e attori che emoziona i fan Salvo Ficarra e Valentino Picone dedicano il nuovo anno a tutti in particolare augurano un “Buon 2021 a tutti quelli che aspettano un lavoro, a quelli che sognano un amore, a quelli che ricordano, a quelli che non dimenticano, a quelli che partono, a quelli che tornano e a Maradona Paolo Rossi e Gigi Proietti che non se ne sono mai andati #BuonAnno2021?. Così i due attori salutano il nuovo anno su twitter, ricordando anche chi questo nuovo anno non potrà più viverlo. Infatti sono tanti gli artisti che ci hanno lasciati in questo terribile 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, da Gigi Proietti a Diego Armando Maradona, da Kobe Bryant a Ennio Morricone, da Paolo Rossi a Ezio Bosso. Leggi anche–> “Striscia La Notizia”: Ficarra e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’o su Twitter dei due conduttori e attori che emoziona i fan Salvoe Valentinodedicano il nuovo anno a tutti in particolare augurano un “Buon 2021 a tutti quelli che aspettano un lavoro, a quelli che sognano un amore, a quelli che ricordano, a quelli che non dimenticano, a quelli che partono, a quelli che tornano e a Maradona Paolo Rossi e Gigi Proietti che non se ne sono mai andati #BuonAnno2021?. Così i due attori salutano il nuovo anno su twitter, ricordando anche chi questo nuovo anno non potrà più viverlo. Infatti sono tanti gli artisti che ci hanno lasciati in questo terribile 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, da Gigi Proietti a Diego Armando Maradona, da Kobe Bryant a Ennio Morricone, da Paolo Rossi a Ezio Bosso. Leggi anche–> “Striscia La Notizia”:e ...

"Con 'Il Primo Natale' avevamo voglia di parlare di immigrazione, un tema attuale che spesso è al centro del dibattito politico e sociale.

