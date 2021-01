Discorso di Mattarella fa il record di ascolti: è stato il più seguito dal 1986 con 15milioni di spettatori, 5 in più dell’anno scorso (Di venerdì 1 gennaio 2021) Con 15 milioni 272 mila 170 spettatori, il messaggio di fine anno 2020 del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato quello più seguito dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell’Auditel. Lo share è stato del 64,95 per cento, con un aumento di circa 5 milioni di spettatori rispetto ai 10 milioni, 205mila 211 dello scorso anno, quando lo share fu del 60 per cento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Con 15 milioni 272 mila 170, il messaggio di fine anno 2020 del Presidente della Repubblica, Sergio, èquello piùdal, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell’Auditel. Lo share èdel 64,95 per cento, con un aumento di circa 5 milioni dirispetto ai 10 milioni, 205mila 211 delloanno, quando lo share fu del 60 per cento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

francescocosta : Un discorso perfetto. Siamo fortunati, almeno in questo. Grazie. #Mattarella - Capezzone : Appuntamento a domattina per un commento a dir poco non entusiasta (ehm...) del discorso di #Mattarella, che già ve… - petergomezblog : Mattarella, il discorso di fine anno: “La Ripartenza sarà al centro dell’ultimo anno del mio mandato. Non si perda… - alfo_lanzieri : Chi sostiene che il discorso di #Mattarella sia rivolto a questa o a quella 'parte', meglio se la parte avversa all… - GongoGorillo : RT @RobertoRenga: Leggo che alla Maglie per fortuna il discorso di Mattarella non è piaciuto. -