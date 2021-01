Danza con me 2021: quante puntate, durata e quando finisce (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 1 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Danza con me 2021, lo show di Roberto Bolle giunto alla quarta edizione. Come negli scorsi tre anni, sarà il ballerino italiano ad aprire l’anno nuovo di Rai 1 con il suo grande spettacolo a cui prenderanno parte tantissimi ospiti. Ma quante puntate sono previste per Danza con me 2021? Ve lo diciamo subito: una sola. Sì, come nel 2018, 2019 e 2020 su Rai 1 verrà trasmessa una sola puntata dello show. Orario d’inzio: 21,25; chiusura alle ore 00,15. Insomma Danza con me 2021 avrà una durata di circa 3 ore. “Mai come in un momento come questo – ha detto Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 1 gennaio, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondacon me, lo show di Roberto Bolle giunto alla quarta edizione. Come negli scorsi tre anni, sarà il ballerino italiano ad aprire l’anno nuovo di Rai 1 con il suo grande spettacolo a cui prenderanno parte tantissimi ospiti. Masono previste percon me? Ve lo diciamo subito: una sola. Sì, come nel 2018, 2019 e 2020 su Rai 1 verrà trasmessa una sola puntata dello show. Orario d’inzio: 21,25; chiusura alle ore 00,15. Insommacon meavrà unadi circa 3 ore. “Mai come in un momento come questo – ha detto Roberto Bolle – siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo ...

