Coprifuoco violato nella notte di Capodanno: tra i dieci multati anche tre pedoni (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' stato un Capodanno anomalo, completamente diverso dai precedenti e probabilmente unico nella sua storia. Strade praticamente deserte, mentre allo scoccare della mezzanotte c'è chi ha accolto il ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) E' stato unanomalo, completamente diverso dai precedenti e probabilmente unicosua storia. Strade praticamente deserte, mentre allo scoccare della mezzac'è chi ha accolto il ...

Vivodisogniebas : Notte di capodanno: feste rumorose in casa, bar aperti e coprifuoco violato, 600 chiamate ai carabinieri - linosegna : RT @nicomanetta1: Corsa notturna in taxi, ma non ha i soldi per pagarla: in tasca della droga, violato anche il coprifuoco - BolognaToday… - quotidianopiem : Torino, la polizia arresta tre topi d’auto: uno di questi sanzionato anche per aver violato il coprifuoco - lucabattanta : @dottorbarbieri ahahah Dottore han violato il coprifuoco ?? - nicomanetta1 : Corsa notturna in taxi, ma non ha i soldi per pagarla: in tasca della droga, violato anche il coprifuoco - BolognaT… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco violato Coprifuoco violato nella notte di Capodanno: tra i dieci multati anche tre pedoni ForlìToday Grottammare: viola zona rossa e coprifuoco per andare da Grottammare a Pedaso, multato

GROTTAMMARE – Nell’ambito dei controlli effettuati delle Forze dell’Ordine anche nella notte del 31 dicembre, per il rispetto della normativa anti-Covid, un uomo è stato sanzionato. Da quanto appreso, ...

Capodanno, controllati in 65mila: 1.347 sanzioni e 16 denunce per violata quarantena. Feste illegali a Roma e Milano: 57 identificati

Erano e sono in vigore lockdown e coprifuoco, ma questa non ha impedito ad alcuni di festeggiare “illegalmente” l’arrivo del 2021. Le forze di polizia hanno controllato 64.855 persone, delle quali 1.3 ...

GROTTAMMARE – Nell’ambito dei controlli effettuati delle Forze dell’Ordine anche nella notte del 31 dicembre, per il rispetto della normativa anti-Covid, un uomo è stato sanzionato. Da quanto appreso, ...Erano e sono in vigore lockdown e coprifuoco, ma questa non ha impedito ad alcuni di festeggiare “illegalmente” l’arrivo del 2021. Le forze di polizia hanno controllato 64.855 persone, delle quali 1.3 ...