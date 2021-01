Botti di Capodanno, un 13enne morto e 79 feriti di cui 23 ricoverati. Ad Asti la vittima: petardo o colpo di pistola. Indagini in corso (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante il lockdown e il coprifuoco, c’è chi non ha voluto rinunciare alla tradizione di salutare l’anno nuovo sparando Botti e fuochi d’artificio. Così è morto, poco dopo la mezzanotte, ad Asti, un ragazzo di 13 anni ferito gravemente all’addome dallo scoppio di un petardo: è successo nel campo nomadi di via Guerra. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, il 13enne è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. I familiari hanno vandalizzato la struttura e provocato danni nel parcheggio perché volevano vedere il ragazzino, sul cui corpo però verrà disposta un’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto: non si esclude che possa essersi trattato anche di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nonostante il lockdown e il coprifuoco, c’è chi non ha voluto rinunciare alla tradizione di salutare l’anno nuovo sparandoe fuochi d’artificio. Così è, poco dopo la mezzanotte, ad, un ragazzo di 13 anni ferito gravemente all’addome dallo scoppio di un: è successo nel campo nomadi di via Guerra. Socimmediatamente e trasportato all’ospedale, ilè arrivato al Pronto socgià in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. I familiari hanno vandalizzato la struttura e provocato danni nel parcheggio perché volevano vedere il ragazzino, sul cui corpo però verrà disposta un’autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’accaduto: non si esclude che possa essersi trattato anche di un ...

poliziadistato : Un saluto da Lucio e Ermes, pastore belga dei cinofili di Ancona Questa sera non dimenticatevi dei vostri amici a q… - LaStampa : A Roma i botti di Capodanno e i fuochi d’artificio fanno strage di uccelli, a migliaia a terra senza vita… - Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - crisinlaw : RT @RepubblicaTv: Botti di Capodanno, strage di uccelli a Roma: centinaia di volatili a terra in centro: In via Cavour, vicino alla Stazion… - AndFranchini : Uccelli morti a Roma, via Cavour per i botti di Capodanno- -