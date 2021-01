Botti di Capodanno. Dramma ad Asti dove un tredicenne è morto dopo essere stato colpito da un petardo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche a dispetto della zona rossa, del coprifuoco e dei numerosi divieti, gli italiani non hanno rinunciato a festeggiare la notte di Capodanno facendo esplodere fuochi d’artificio e petardi. Così è morto ad Asti, poco dopo la mezzanotte, un tredicenne rimasto ferito gravemente all’addome da un petardo. L’episodio si è verificato all’interno del campo nomadi di via Guerra dove il giovane è stato subito soccorso e portato in ospedale dove, purtroppo, ha perso la vita. Qui i familiari della vittima hanno vandalizzato la struttura e provocato danni nel parcheggio perché volevano vedere il giovane, sul cui corpo verrà disposta un’autopsia. Infatti sul caso indaga la Procura decisa a capire in che modo si sia verificata la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche a dispetto della zona rossa, del coprifuoco e dei numerosi divieti, gli italiani non hanno rinunciato a festeggiare la notte difacendo esplodere fuochi d’artificio e petardi. Così èad, pocola mezzanotte, unrimasto ferito gravemente all’addome da un. L’episodio si è verificato all’interno del campo nomadi di via Guerrail giovane èsubito soccorso e portato in ospedale, purtroppo, ha perso la vita. Qui i familiari della vittima hanno vandalizzato la struttura e provocato danni nel parcheggio perché volevano vedere il giovane, sul cui corpo verrà disposta un’autopsia. Infatti sul caso indaga la Procura decisa a capire in che modo si sia verificata la ...

