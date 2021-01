Allarme di BioNTech: non ce la facciamo con i vaccini. Pressing tedesco su Ema per accelerare con AstraZeneca (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il ministro della Salute di Berlino esorta l'Agenzia europea per approvare al più presto il farmaco che oggi ha avuto il via libera anche dall'India. In Italia oltre 35mila persone vaccinate Leggi su tg.la7 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il ministro della Salute di Berlino esorta l'Agenzia europea per approvare al più presto il farmaco che oggi ha avuto il via libera anche dall'India. In Italia oltre 35mila persone vaccinate

petergomezblog : Vaccino Covid, l’allarme della Biontech: “Bisogna approvarne altri, il nostro non basta. Lacune nella fornitura in… - LaStampa : Il capo della BioNTech lancia l'allarme: “Da soli non ce la facciamo, serve che anche gli altri vaccini vengano app… - SkyTG24 : BioNTech lancia l'allarme: 'Servono altre dosi di vaccino, il nostro da solo non basta' - cinziacaporale : RT @ilriformista: Gap di dosi venutosi a creare “perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri'… - vinierm : RT @GiovaValentini: La tedesca BionTech lancia l’allarme: “Non ce la facciamo da soli a produrre tutti i vaccini per l’Europa”. E allora pe… -