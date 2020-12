Stefano Bettarini continua imperterrito la sua guerra: “figli e figliastri” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefano Bettarini non ha preso bene l’espulsione dal Grande Fratello. Ecco come ha voluto concludere l’anno 2020. Che abbia inizio una guerra a suon di social? Stefano Bettarini (Instagram)Stefano Bettarini è un ex concorrente del Grande Fratello Vip dell’edizione 2020. L’ex calciatore da quando è stato squalificato per aver detto una bestemmia nella casa più spiata d’Italia, quotidianamente pubblica Instagram Stories o post social inveendo contro il reality show e il conduttore Alfonso Signorini. Stefano sostiene si sia trattato di un tipico intercalare tostano, lontanissimo dall’essere una bestemmia, ma le registrazioni lo hanno fatto eliminare dal gioco. “Boia chi molla” sembra essere il motto dell’ex calciatore, che ha avviato una ... Leggi su kronic (Di giovedì 31 dicembre 2020)non ha preso bene l’espulsione dal Grande Fratello. Ecco come ha voluto concludere l’anno 2020. Che abbia inizio unaa suon di social?(Instagram)è un ex concorrente del Grande Fratello Vip dell’edizione 2020. L’ex calciatore da quando è stato squalificato per aver detto una bestemmia nella casa più spiata d’Italia, quotidianamente pubblica Instagram Stories o post social inveendo contro il reality show e il conduttore Alfonso Signorini.sostiene si sia trattato di un tipico intercalare tostano, lontanissimo dall’essere una bestemmia, ma le registrazioni lo hanno fatto eliminare dal gioco. “Boia chi molla” sembra essere il motto dell’ex calciatore, che ha avviato una ...

