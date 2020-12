(Di giovedì 31 dicembre 2020) C’è unache occupa il centronostra galassia. Gli scienziati lo chiamanoA. Anni fa, nel 2010, il telescopio spaziale “Fermi” scoprì due una coppia di giganteschi lobi di radiazione gamma. Questi due lobi, chiamati “bolle di Fermi”, si estendono per 50mila anni luce. Sembra chesia il responsabile

MoliPietro : Sagittarius A: la radiosorgente luminosa della Via Lattea -

Ultime Notizie dalla rete : Sagittarius radiosorgente

La Stampa

Si chiama Sagittarius A la radiosorgente luminosa che domina la Via Lattea. Da essa si originano le "bolle di Fermi" e le "bolle di eRosita".Vischio a Capodanno? No, meglio il Ginkgo biloba, un fossile vivente che risale a 200 milioni di anni fa, il tempo che il Sole impiega per compiere un’orbita intorno al centro della nostra galassia. I ...