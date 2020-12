Roma, albero precipita in strada: chiusa via di Torrenova (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, 31 dicembre, intorno alle ore 10:30 il VI Gruppo Torri della Polizia Locale è intervenuto a causa di una caduta di un albero su via di Torrenova, altezza via Celio Caldo. La strada è stata chiusa per permettere l’intervento di rimozione. Alle 12:45 via di Torrenova è stata riaperta, permane chiusura su via Celio Caldo. Non si registrano feriti a causa dell’accaduto. Foto di: Sergio Dottori dal gruppo Sei di Torrenova-Torreangela se su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 31 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, 31 dicembre, intorno alle ore 10:30 il VI Gruppo Torri della Polizia Locale è intervenuto a causa di una caduta di unsu via di, altezza via Celio Caldo. Laè stataper permettere l’intervento di rimozione. Alle 12:45 via diè stata riaperta, permane chiusura su via Celio Caldo. Non si registrano feriti a causa dell’accaduto. Foto di: Sergio Dottori dal gruppo Sei di-Torreangela se su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, albero precipita in strada: chiusa via di Torrenova - marcolatini19 : Albero dei Bauli Roma San Silvestro - Roky99760738 : RT @luca_diegidio: Alberi pericolanti caduti, #Roma allagata, traffico in tilt, disagi. Al Flaminio albero caduto ha ferito un passante, al… - roma_barilla : “Una mela non cade mai lontano dal suo albero” Meditate, romanisti dalla cotta facile. #Zaniolo - ursulapala : RT @MakerFaireRome: Sai che nel tuo municipio c’è un albero di Natale che aspetta di essere fotografato? Se esci per andare a trovare un pa… -