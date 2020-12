Oroscopo 2021 di Simon and The Stars: l’anno della rivincita per questi segni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oroscopo 2021, che anno sarà ce lo dice uno degli esperti più conosciuti anche dal pubblico televisivo: Simon & The Stars. Il noto astrologo è stato ospite della puntata di Oggi è un altro giorno su Rai1, del 29 dicembre 2020, nella quale ha spiegato ai telespettatori cosa succederà nel 2021. Un segno fortunato sarà il Toro che per Simon andrà incontro all'anno della consacrazione, soprattutto sul lavoro. Attenzione al segno che secondo l'astrologo è al primo posto, Bilancia: "Grande protagonista del 2021. Momento in cui finalmente si espongono di più. Hanno costruito una maggiore sicurezza. Se hanno delle idee folli deve insistere perché avrà la meglio. Anno importante per il lavoro grazie a Giove e Saturno”. Anno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 31 dicembre 2020), che anno sarà ce lo dice uno degli esperti più conosciuti anche dal pubblico televisivo:& The. Il noto astrologo è stato ospitepuntata di Oggi è un altro giorno su Rai1, del 29 dicembre 2020, nella quale ha spiegato ai telespettatori cosa succederà nel. Un segno fortunato sarà il Toro che perandrà incontro all'annoconsacrazione, soprattutto sul lavoro. Attenzione al segno che secondo l'astrologo è al primo posto, Bilancia: "Grande protagonista del. Momento in cui finalmente si espongono di più. Hanno costruito una maggiore sicurezza. Se hanno delle idee folli deve insistere perché avrà la meglio. Anno importante per il lavoro grazie a Giove e Saturno”. Anno ...

