Napoli, De Laurentiis cita Milik in giudizio: chiesto 1 milione di risarcimento (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Oramai è guerra totale tra il Napoli e l’attaccante polacco Milik. Un conflitto che va avanti da mesi tra la società azzurra e il bomber ma che ora rischia di divampare anche all’intero delle aule di Tribunale. Dove Aurelio De Laurentiis ha deciso di portare Milik per un danno d’immagine alla società azzurra. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha scelto di citare l’attaccante polacco in giudizio. Chiedendo un risarcimento di un milione di euro. Le accuse del patron azzurro sono da rintracciare su due fronti. Da un lato nel celebre “ammutinamento” dello scorso anno. Quando parte degli azzurri si rifiutarono di andare in ritiro dopo il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Oramai è guerra totale tra ile l’attaccante polacco. Un conflitto che va avanti da mesi tra la società azzurra e il bomber ma che ora rischia di divampare anche all’intero delle aule di Tribunale. Dove Aurelio Deha deciso di portareper un danno d’immagine alla società azzurra. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilha scelto dire l’attaccante polacco in. Chiedendo undi undi euro. Le accuse del patron azzurro sono da rintracciare su due fronti. Da un lato nel celebre “ammutinamento” dello scorso anno. Quando parte degli azzurri si rifiutarono di andare in ritiro dopo il ...

