In Australia è già 2021: "Australian Open ti aspettiamo" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2021 è già arrivato. In Australia infatti il nuovo anno ha ormai scalzato il 2020 e l'account ufficiale degli Australian Open festeggia l'arrivo del 2021 con un tweet: "Noi siamo pronti per te", riferendosi al primo slam di tennis che si giocherà, in via del tutto eccezionale, dall'8 al 21 febbraio con le qualificazioni che si disputeranno a Doha. Ovviamente il tutto per via delle restrizioni causate dal Covid-19 e dai provvedimenti del governo dello stato di Victoria, a Melbourne. Sperando che la situazione sanitaria non precipiti, manca sempre meno agli Australian Open: benvenuto 2021.

jasonwoIfe : RT @maliyarayez: che strano pensare che tra 40 minuti in Australia è già il 2021 vivono nel futuro - SofiaChooselove : GENTE IN AUSTRALIA È GIÀ IL 2021 AKKSJDAH - jismysunshine : Dai miei cugini in Australia è già 2021, prima della mezzanotte scriverò per capire se già fa cacare, se c’è qualche presagio ?????? - xyepiei : @Crick_Crok IN AUSTRALIA È GIA IL 2021? - Crick_Crok : IN AUSTRALIA SEB È GIÀ UN PILOTA ASTON -

