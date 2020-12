Governo: Boschi, ‘se a Conte non piacciono nostre idee pronti all’opposizione’ (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) – Sul Recovery plan “ci aspettiamo che il presidente Conte ci dica come intende affrontare i nodi irrisolti, perché sui punti fondamentali la distanza resta tanta”. Lo dice Maria Elena Boschi a ‘Avvenire’, specificando: “Se a Conte stanno a cuore le nostre idee ce lo farà sapere. Se viceversa ha già i ‘responsabili’ su cui contare gli auguriamo buon lavoro e lavoreremo in modo costruttivo dall’opposizione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) – Sul Recovery plan “ci aspettiamo che il presidenteci dica come intende affrontare i nodi irrisolti, perché sui punti fondamentali la distanza resta tanta”. Lo dice Maria Elenaa ‘Avvenire’, specificando: “Se astanno a cuore lece lo farà sapere. Se viceversa ha già i ‘responsabili’ su cui contare gli auguriamo buon lavoro e lavoreremo in modo costruttivo dall’opposizione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

