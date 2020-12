Gosens spaventa l’Atalanta | “Voglio giocare in Bundesliga in un top club”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Robinsogna il trasferimento in un toptedesco el'Atalanta. Il laterale classe '94 della squadra nerazzurra, tra i migliori della Serie A delle ultime stagioni, ha confermato un pensiero già espresso in passato, ovvero quello diin Germania in: "Sogno un topin"caption id="attachment 1055681" align="alignnone" width="534", Getty Images/captionNel corso di una intervista rilasciata a Rheinische Post,ha dichiarato: "Ho sempre detto che mi piacerebbe fare un passo verso la Germania in un top. Questo non vuol dire che sono all'Atalanta e a Bergamo contro la mia volontà. E non vuole dire neppure che sia un desiderio urgente ...