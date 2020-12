Giuseppe Conte e l’America (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che le amministrazioni americane, in politica estera, abbiano avuto e abbiano chiare preferenze per un governo o per un leader piuttosto che un altro è un dato di fatto. Molte nella storia le situazioni dove queste preferenze si sono trasformate persino in interventi attivi volti a cambiare governi di Paesi esteri, se non addirittura a cambiare i loro modelli istituzionali. L’elenco sarebbe troppo lungo. Da qui pensare che dietro la parabola discendente di Giuseppe Conte di queste settimane vi sia Washington, credo sia un azzardo interpretativo e geopolitico di una certa avventatezza. Secondo alcune analisi, l’interpretazione è che al premier italiano Conte venga fatto pagare il ruolo esercitato nella torbida vicenda di Joseph Mifsud, l’accademico maltese elemento chiave del russiagate. O, addirittura, venga fatta pagare una presunta ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Che le amministrazioni americane, in politica estera, abbiano avuto e abbiano chiare preferenze per un governo o per un leader piuttosto che un altro è un dato di fatto. Molte nella storia le situazioni dove queste preferenze si sono trasformate persino in interventi attivi volti a cambiare governi di Paesi esteri, se non addirittura a cambiare i loro modelli istituzionali. L’elenco sarebbe troppo lungo. Da qui pensare che dietro la parabola discendente didi queste settimane vi sia Washington, credo sia un azzardo interpretativo e geopolitico di una certa avventatezza. Secondo alcune analisi, l’interpretazione è che al premier italianovenga fatto pagare il ruolo esercitato nella torbida vicenda di Joseph Mifsud, l’accademico maltese elemento chiave del russiagate. O, addirittura, venga fatta pagare una presunta ...

Giuseppe Conte ha tenuto la consueta conferenza di fine anno e tra le altre cose ha avviato la resa dei ''conti'' nella maggioranza ...

Cari amici di RadioMusik.it, eccoci al capitolo finale sulle radio nazionali in un anno talmente infame da aver trasformato "positivo" in qualcosa di maledettamente negativo. Così come accaduto l'ann ...

Giuseppe Conte ha tenuto la consueta conferenza di fine anno e tra le altre cose ha avviato la resa dei ''conti'' nella maggioranza ...