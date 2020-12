Covid, 7 decessi e 456 positivi oggi in Abruzzo, (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 35314 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 456 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 99 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 64, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1213 (di età compresa tra 51 e 100 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 2 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 23028 dimessi/guariti (+412 rispetto a ieri). Gli ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 35314 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 456 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 99 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 64, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 9 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti e 25 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1213 (di età compresa tra 51 e 100 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 2 casi fanno riferimenti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solodalle Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 23028 dimessi/guariti (+412 rispetto a ieri). Gli ...

