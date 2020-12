Countdown Capodanno 2021, ora esatta/ Conto alla rovescia: coma farlo con un tocco di design (Di venerdì 1 gennaio 2021) Countdown Capodanno 2021, diretta live e ora esatta mezzanotte: comincia il Conto alla rovescia per mandare in archivio questo anno così sofferto... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021), diretta live e oramezzanotte: comincia ilper mandare in archivio questo anno così sofferto...

kia0brien_ : non fate il countdown odio il capodanno mi mette ansia - Valerio864dd : Fa effetto fare il countdown e aspettare la mezzanotte tutti assieme qui su #propagandalive. #31dicembre #Capodanno - AngelaVillani9 : RT @AngeloR54671811: Countdown di #Capodanno? Anche, ma da 11 anni i countdown dell'#esercito sono per #LaRagioneDelMondo... sono per @meng… - sebcriss : Il capodanno in countdown con Tommaso vis a vis con Francesco. MA IO MUOIO #GFVIP - AngeloR54671811 : Countdown di #Capodanno? Anche, ma da 11 anni i countdown dell'#esercito sono per #LaRagioneDelMondo... sono per… -