(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Il governo e il commissario ‘a tutto’ Domenico Arcuri stanno affrontando la vicenda decisiva dei vaccini con il gioco delle tre carte. Tanto per chiarire: quando si dice che in Italia sono arrivate 470mila dosi, che cosa si intende? Che sono arrivate 94 mila fiale del vaccino Pfizer-Biontech, poiché da ogni fiala si ricavano 5 dosi, oppure che sono arrivate 470 mila fiale, e dunque disponiamo di 2 milioni e 350 mila dosi del vaccino? Con quali ritmi i circa 300 luoghi individuati per la vaccinazione riescono a somministrare il vaccino? E quando il governo e il commissario ritengono di poter impiegare i 15mila professionisti selezionati per le vaccinazioni?” Lo chiede Daniela, deputata di Forza Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ruffino_Lorenzo : Incidenza per fascia di età (provvisoria oltre la linea tratteggiata). Bollettino Iss: - zazoomblog : Coronavirus: Ruffino (Fi) Meno gazebo primula e più dosi - #Coronavirus: #Ruffino #gazebo #primula - TV7Benevento : Coronavirus: Ruffino (Fi), 'Meno gazebo primula e più dosi'... - accounttempora1 : @OpencovidM @madmakko @Ruffino_Lorenzo Inoltre ho provato a guardare altrove, tipo qua, ma se clicco su 'report set… - DiegoMozzo : Sempre tempestiva e dettagliata l'analisi di @Ruffino_Lorenzo sui dati @istat_it mortalità Qui il rapporto congiunt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ruffino

SardiniaPost

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Il governo e il commissario 'a tutto' Domenico Arcuri stanno affrontando la vicenda decisiva dei vaccini con il gioco delle tre carte. Tanto per chiarire: quando si dice c ...This is Us, anticipazioni remake italiano: Lino Guanciale potrebbe interpretare Jack Pearson Da quando, lo scorso maggio, il presidente della Cattleya ha ...