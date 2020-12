Velocità Internet Mobile, è Bologna la città migliore secondo AGCOM (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le reti mobili italiane hanno un valore medio della Velocità in download di oltre 68 Mbps e una Velocità in upload che supera i 28 Mbps. È quanto emerge dal resoconto della campagna 2020 di drive test per la misurazione della Velocità delle reti mobili, svolta tra luglio e ottobre di quest’anno in 45 città italiane dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’AGCOM ha pubblicato oggi i dati sul sito del progetto Misura Internet Mobile, dove entro la fine di febbraio 2021 saranno pubblicati anche i dati comparativi, consultabili attraverso l’apposita applicazione cartografica. Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatori TIM, Vodafone e Wind Tre evidenziano, per le misure statiche, un valore medio della Velocità in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Le reti mobili italiane hanno un valore medio dellain download di oltre 68 Mbps e unain upload che supera i 28 Mbps. È quanto emerge dal resoconto della campagna 2020 di drive test per la misurazione delladelle reti mobili, svolta tra luglio e ottobre di quest’anno in 45italiane dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’ha pubblicato oggi i dati sul sito del progetto Misura, dove entro la fine di febbraio 2021 saranno pubblicati anche i dati comparativi, consultabili attraverso l’apposita applicazione cartografica. Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatori TIM, Vodafone e Wind Tre evidenziano, per le misure statiche, un valore medio dellain ...

