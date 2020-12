Un Posto al Sole Cancellato: la Soap non va in onda Domani, 31 dicembre 2020 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Piccola pausa per Un Posto al Sole. La Soap napoletana non andrà in onda Domani, 31 dicembre 2020. Scopriamo cosa ci sarà al suo Posto e quando tornerà a farci compagnia nella prima serata di Rai3. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Piccola pausa per Unal. Lanapoletana non andrà in, 31. Scopriamo cosa ci sarà al suoe quando tornerà a farci compagnia nella prima serata di Rai3.

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 5?1?2?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Scegli il miglior film tra: 1) Il gobbo di N… - Calciolari68 : @PoliticaPerJedi Non fa ridere. Sei più monotono di una puntata di 'Un posto al sole' in replica. Prova a chiedere… - Stella72646015 : RT @CastigamattU: @InMonsterland La promessa è un posto al sole nel futuro tetro e inevitabile che creeranno per tutti noi. A patto che non… - xyxyxy163 : @MariaAl28960990 Quanto vorrei che avessi ragione!Purtroppo, per quanto visto in questi ultimi anni, ho sempre il t… -