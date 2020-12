Papa | 2020 anno difficile | ma innumerevoli le ragioni per ringraziare Dio

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) .Dio per ogni grazia ricevuta Siamo alla fine dell’, unsicuramente molto, cosa che il… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

vaticannews_it : #29dicembre Il 2020 di #PapaFrancesco: L’emergenza sanitaria mondiale da #COVID19 ha fermato, quest’anno, i viaggi… - vaticannews_it : #29dicembre #PapaFrancesco ha accompagnato con la Messa di Santa Marta tante persone credenti e non credenti di tut… - vaticannews_it : #29dicembre #terremotocroazia @iamCARITAS al fianco della popolazione colpita #Polonia 2020 anno del centenario nas… - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano 2020.12.30 appello del Papa per la Croazia - CiaoKarol : Papa Francesco: “Il demonio prima illude, poi lascia tristi e soli'. Udienza del 30 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Papa 2020

Grandi emozioni e applausi per la meditazione artistica ideata da Claudia Conte insieme a Don Sergio Mercanzin. Si chiama “Natale 2020, Gesù nasce lo stesso” la meditazione poetico-musicale che si è s ...Il 29 dicembre 2013 una caduta sugli sci a Meribel ridusse in fin di vita il sette volte campione del mondo, che da allora non ha smesso di lottare: massimo ...