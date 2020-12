Norvegia – Gigantesca frana travolge la località Gjerdrum (Ask) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una Gigantesca frana oggi ha colpito la località di Gjerdrum (Ask), in Norvegia: molte le case raggiunte dal fango. La Gigantesca frana, verificatasi a circa 25 chilometri a nord da Oslo, ha costretto molte famiglie ad evacuare dalle proprie abitazioni: sono circa 200 le persone evacuate al momento, e una decina risultano essere in ospedale. Secondo fonti locali Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Unaoggi ha colpito ladi(Ask), in: molte le case raggiunte dal fango. La, verificatasi a circa 25 chilometri a nord da Oslo, ha costretto molte famiglie ad evacuare dalle proprie abitazioni: sono circa 200 le persone evacuate al momento, e una decina risultano essere in ospedale. Secondo fonti locali

3BMeteo : ????????????????: gigantesca #frana a #Gjerdrum in #Norvegia Ci sono feriti, dispersi e 500 persone evacuate. Video del mom… - jakarsenal : RT @liamvoice_: ???? Gigantesca frana in Norvegia: case crollate, feriti e dispersi Una spaventosa frana si è verificata in Norvegia poche o… - Amatisempre_x : RT @liamvoice_: ???? Gigantesca frana in Norvegia: case crollate, feriti e dispersi Una spaventosa frana si è verificata in Norvegia poche o… - MarisciaFox : RT @liamvoice_: ???? Gigantesca frana in Norvegia: case crollate, feriti e dispersi Una spaventosa frana si è verificata in Norvegia poche o… - liamvoice_ : ???? Gigantesca frana in Norvegia: case crollate, feriti e dispersi Una spaventosa frana si è verificata in Norvegia… -