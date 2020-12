Ibra a Sanremo, l’Associazione Difesa Animali non ci sta: “E’ un cacciatore di alci” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS - L'Associazione Difesa Animali si schiera contro la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Ecco il comunicato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE ALTRE NEWS - L'Associazionesi schiera contro la partecipazione di Zlatanhimovic a. Ecco il comunicato Pianeta Milan.

AirJordan185 : Stanno pensando di spostare gli orari di alcune partite di Serie A perché Ibra sarà ospite di Sanremo. Ora si che le ho sentite tutte. - LM_1292 : Chiudiamo questo 2020 godendoci le feste, poi torneremo ai veleni. Ibra va a Sanremo ma, in compenso, sono gli altr… - Rossonero__1899 : RT @battitomilan7: Ronaldo a Sanremo e servizi su Georgina e prime pagine su Ronaldo per renderlo grande Su Ibra stanno spalando merda FAN… - PianetaMilan : .@Ibra_official a #Sanremo, l'Associazione Difesa Animali non ci sta: 'E' un cacciatore di alci' -#Ibrahimovic #Ibra - Leggenda88 : ?? on @YouTube: IBRA... QUATTRO SERE A SANREMO? -