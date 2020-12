GIANNA NANNINI/ Un Massimo Ranieri versione rock per "Se bruciasse la città" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) GIANNA NANNINI grande ospite nel nuovo show di Massimo Ranieri, Qui e Adesso Speciale Natale. La versione rock di "Se bruciasse la città", quanto feeling sul palco. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 30 dicembre 2020)grande ospite nel nuovo show di, Qui e Adesso Speciale Natale. Ladi "Sela", quanto feeling sul palco.

pertecimorirei : RT @lovesang_: #Irama ??? ??? ??? Dopo Gianna Nannini c'è… - nicole_plume : RT @perstareconte: Ci mancava pure che scambiavo Gianna Nannini per Pippo?????? #irama - nicole_plume : RT @lovesang_: #Irama ??? ??? ??? Dopo Gianna Nannini c'è… - PlumeRoses : RT @chenesaidime_: RAGA HO SCAMBIATO GIANNA NANNINI PER FILIPPO NON LA STO PRENDENDO MOLTO BENE #irama - CanYamanBushido : I used @Shazam to discover La Differenza by Gianna Nannini. -

Ultime Notizie dalla rete : GIANNA NANNINI Gianna Nannini, dalle dita della mano perse per un incidente in pasticceria al carcere durante una vacanza Corriere dell'Umbria 5 proposte per iniziare il nuovo anno tra arte, musica e cultura

Arrivano da Venezia, Milano, Bergamo, Prato e Roma le proposte digital selezionate per il Capodanno 2020. Tra arte contemporanea, musica e letteratura.

Elodie: "L'augurio è di tornare tra la gente"

Nel sogno di una fine d'anno virtuale e digitale, il vicino e il lontano si assomigliano, tutto diventa contemporaneo e collettivo. E così, in streaming dalle 22 sul sito culture.roma.it, il Capodanno ...

Arrivano da Venezia, Milano, Bergamo, Prato e Roma le proposte digital selezionate per il Capodanno 2020. Tra arte contemporanea, musica e letteratura.Nel sogno di una fine d'anno virtuale e digitale, il vicino e il lontano si assomigliano, tutto diventa contemporaneo e collettivo. E così, in streaming dalle 22 sul sito culture.roma.it, il Capodanno ...