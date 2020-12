Dagospia: Milan, Gazidis condannato a pagare 5 milioni a Boban (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Notizia secca quella che fornisce Dagospia: l’ad del Milan, Ivan Gazidis, è stato condannato dal tribunale di Milano a pagare circa 5 milioni di euro a Boban. L’ex dirigente rossonero aveva fatto causa al Milan dopo il licenziamento, arrivato per aver rilasciato un’intervista di fuoco alla Gazzetta dello Sport. Dagospia scrive: “Non dite all’ad rossonero Gazidis che è stato condannato dal tribunale di Milano a pagare a Zvonimir Boban 5,375 milioni di euro nella causa azionata contro il Milan dall’ex dirigente croato cacciato dopo un’intervista di fuoco alla Gazzetta. Boban criticava ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Notizia secca quella che fornisce: l’ad del, Ivan, è statodal tribunale dio acirca 5di euro a. L’ex dirigente rossonero aveva fatto causa aldopo il licenziamento, arrivato per aver rilasciato un’intervista di fuoco alla Gazzetta dello Sport.scrive: “Non dite all’ad rossoneroche è statodal tribunale dio aa Zvonimir5,375di euro nella causa azionata contro ildall’ex dirigente croato cacciato dopo un’intervista di fuoco alla Gazzetta.criticava ...

napolista : Dagospia: #Milan, #Gazidis condannato a pagare 5 milioni a #Boban Una decisione del tribunale di Milano. L’ad rosso… - la_rossonera : SECONDO QUANTO RIPORTATO DA @_DAGOSPIA_ : IL #MILAN DOVRÀ RISARCIRE A #BOBAN 5,375 MILIONI DI EURO NELLA CAUSA AZIO… - 2003_manchester : RT @86_longo: Conferme su indiscrezione di #Dagospia: risarcimento da 5 milioni per #Boban. Il #Milan ricorrerà in appello - RibaltaRossoner : RT @86_longo: Conferme su indiscrezione di #Dagospia: risarcimento da 5 milioni per #Boban. Il #Milan ricorrerà in appello - Fra_VFC : RT @86_longo: Conferme su indiscrezione di #Dagospia: risarcimento da 5 milioni per #Boban. Il #Milan ricorrerà in appello -

Ultime Notizie dalla rete : Dagospia Milan Dagospia sgancia la bomba: Boban ha vinto causa contro il Milan | Calcio | Top News Sportevai.it Dagospia: Milan, Gazidis condannato a pagare 5 milioni a Boban

Dagospia: Gazidis condannato dal tribunale di Milano a pagare 5 milioni a Boban dopo il licenziamento dal Milan ...

Il Milan condannato a riscarcire Boban

Il Milan è stato condannato a risarcire Zvonimir Boban dal Tribunale del Lavoro di Milan. Lo scorso 7 marzo il dirigente croato era stato licenziato per giusta causa con effetto immediato dal club ros ...

Dagospia: Gazidis condannato dal tribunale di Milano a pagare 5 milioni a Boban dopo il licenziamento dal Milan ...Il Milan è stato condannato a risarcire Zvonimir Boban dal Tribunale del Lavoro di Milan. Lo scorso 7 marzo il dirigente croato era stato licenziato per giusta causa con effetto immediato dal club ros ...