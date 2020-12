Capodanno 2021, David Guetta in livestream di fronte al Louvre (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Terza edizione per beneficenza dell’evento Il dj francese David Guetta andrà in onda in diretta live streaming dal piazzale… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) . Terza edizione per beneficenza dell’evento Il dj franceseandrà in onda in diretta live streaming dal piazzale… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

teatrolafenice : ??Eccoli qua i dettagli e il programma del Concerto di Capodanno 2021 - RaiNews : A Capodanno a Milano non si terrà il tradizionale concerto in piazza Duomo e così, per salutare l'inizio del 2021,… - infoitinterno : Capodanno 2021, le regole per il coprifuoco: cosa sì può fare e cosa è vietato - PalermoToday : Arriva la perturbazione di Capodanno: pioggia, freddo e neve anche in pianura - romatoday : Arriva la perturbazione di Capodanno: pioggia, freddo e neve anche in pianura -