Calendario Europei volley 2021: date, programma, quando e dove si svolgono (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2021 sarà un anno particolarmente intenso per la pallavolo. Il Calendario della prossima stagione è infatti caratterizzato da ben tre appuntamenti internazionali: le Olimpiadi, in programma a Tokyo (Giappone) dal 23 luglio all’8 agosto, rappresentano ovviamente l’evento più importante, quello atteso ormai da cinque anni visto il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria; la Nations League, in programma tra maggio e luglio, sarà invece una kermesse in preparazione ai Giochi; gli Europei, previsti subito dopo la rassegna a cinque cerchi, che saranno un po’ una rivincita per chi non è andato bene in Giappone. Gli Europei di volley 2021 non hanno ancora delle date ben definite: si sa soltanto che si disputeranno tra la seconda metà di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilsarà un anno particolarmente intenso per la pallavolo. Ildella prossima stagione è infatti caratterizzato da ben tre appuntamenti internazionali: le Olimpiadi, ina Tokyo (Giappone) dal 23 luglio all’8 agosto, rappresentano ovviamente l’evento più importante, quello atteso ormai da cinque anni visto il rinvio a causa dell’emergenza sanitaria; la Nations League, intra maggio e luglio, sarà invece una kermesse in preparazione ai Giochi; gli, previsti subito dopo la rassegna a cinque cerchi, che saranno un po’ una rivincita per chi non è andato bene in Giappone. Glidinon hanno ancora delleben definite: si sa soltanto che si disputeranno tra la seconda metà di ...

