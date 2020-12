Calciomercato Inter, Papu Gomez ad un passo: cifre e dettagli, c’è un nodo da sciogliere (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quale futuro per Alejandro Gomez?Atalanta, Gomez-Gasperini è rottura totale: l’addio del Papu è inevitabile. Quel retroscena sulle scuse…Continua a tenere banco la vicenda relativa al futuro nel numero 10 della Dea. Lo strappo tra il tecnico Gian Piero Gasperini ed il fantasista argentino sembra ormai irricucibile e con molta probabilità il Papu potrebbe lasciare l'Atalanta già nella sessione invernale di Calciomercato.Sulle tracce del capitano nerazzurro vi sarebbe da tempo il club di Suning: il classe 1988 ha espresso la volontà di non allontanarsi molto da Bergamo e dunque Milano potrebbe rappresentare una destinazione gradita al giocatore che - alla luce della sua duttilità tattica - piace molto ad Antonio Conte.Inter, De Vrij a 360°: “Pioli, Conte e Walter Samuel, vi dico tutto. E ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quale futuro per Alejandro?Atalanta,-Gasperini è rottura totale: l’addio delè inevitabile. Quel retroscena sulle scuse…Continua a tenere banco la vicenda relativa al futuro nel numero 10 della Dea. Lo strappo tra il tecnico Gian Piero Gasperini ed il fantasista argentino sembra ormai irricucibile e con molta probabilità ilpotrebbe lasciare l'Atalanta già nella sessione invernale di.Sulle tracce del capitano nerazzurro vi sarebbe da tempo il club di Suning: il classe 1988 ha espresso la volontà di non allontanarsi molto da Bergamo e dunque Milano potrebbe rappresentare una destinazione gradita al giocatore che - alla luce della sua duttilità tattica - piace molto ad Antonio Conte., De Vrij a 360°: “Pioli, Conte e Walter Samuel, vi dico tutto. E ...

