Basket | Serie A 2020-2021 | Trieste | vittoria d’oro in chiave salvezza contro Treviso

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Vincenel recupero della nona giornata dellaA die così i friulani abbandonano l’ultima posizione in classifica e respirano guardando al. Per, invece, un ko che impedisce ai veneti di raggiungere Sassari in quinta posizione. È una tripla di Logan a dare il via al match, conche va sul 5-0, mafin da subito risponde, anche se gli ospiti continuano a mantenere un paio di possessi di vantaggio fino a metà quarto. Ma un parziale di 10-0 permanda avanti i padroni di casa, che guidati da Delia ed Henry vanno al primo riposo avanti 18-14. Ancora una volta parte meglionel secondo quarto, ancora con un 5-0 che riporta gli ospiti in vantaggio. Si combatte punto su punto, con ...