Alex Marquez | “Il recupero di Marc da tre a sei mesi”

"Sono passate solo tre settimane dall`operazione ed è molto presto dire se tornerà in pre-season o se salterà due gare. I periodi di recupero sono di tre mesi, ma se si complica possono arrivare a sei. Devi andare con i piedi di piombo e fare attenzione a quello che dicono i dottori". Così Alex Marquez ha parlato della riabilitazione del fratello Marc in un`intervista rilasciata al quotidiano iberico SPORT."L`operazione è stata lunga - ha proseguito - e quando è tornato a casa non sembrava proprio una persona. Ma ogni volta lo vedo con più energia ed è la cosa più importante, mentalmente è tranquillo".Alex Marquez che è invece pronto ad affrontare il suo secondo anno nella top class, dopo una stagione da rookie caratterizzata da alti (pochi) e bassi (molti):

